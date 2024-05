Rete: sabato in Borgo una festa per far conoscere i candidati

Rete: sabato in Borgo una festa per far conoscere i candidati.

La serietà della campagna elettorale si stempera in una serata di convivialità. RETE torna sotto i Portici di Borgo Maggiore, sabato 25 maggio dalle ore 17.00, con una festa in cui saranno presenti i candidati e le candidate: una cornice informale per dare spazio alla politica, ma anche alla musica e al cibo con un menù che prevede un ideale abbraccio tra la nostra terra e l’Argentina, grazie all’abbinamento tra le tagliatelle e l’asado cucinato direttamente in loco. La cena è a offerta libera e il ricavato sarà destinato a Medici Senza Frontiere.

La colonna sonora dell’evento è affidata al duo Massimo Arke e Mario Mosca.

Per informazioni www.movimentorete.org .

Vi aspettiamo!

C.s. Movimento RETE

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: