RETE: una festa Domagnano per la chiusura della campagna elettorale

RETE: una festa Domagnano per la chiusura della campagna elettorale.

Con la chiusura della campagna elettorale, si chiude ufficialmente anche la legislatura. Con il voto di domenica 9 giugno e gli adempimenti conseguenti, prenderà il via la nuova legislatura. È dunque il momento di tirare le somme e, come ormai consolidata abitudine, ogni partito organizza un momento conviviale con amici e sostenitori. Lo fa anche RETE, venerdì 7 giugno, dalle 18:00 poi, presso il parco adiacente al bar Castello di Domagnano. Musica e apericena, per dare ancora un’opportunità alle persone di parlare direttamente con tutti i candidati e magari aggiornarsi sugli ultimi accadimenti. I candidati, il programma e le battaglie di RETE sono disponibili su www.movimentorete.org

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: