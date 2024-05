RETE: venerdì 24 maggio una serata pubblica per parlare di fine vita

Un argomento difficile ma anche molto sentito dalla popolazione: il fine vita. RETE lo ha inserito nel suo programma elettorale, sottolineando la necessità di una legge condivisa. Per questo, organizza la serata pubblica “Dignità e fine vita” che si terrà venerdì 24 maggio alle ore 21.00 alla sala Montelupo di Domagnano. Saranno presenti: Marina Sgreccia, operatrice sanitaria, in rappresentanza dell’associazione Luca Coscioni; l’Avv. Lara Conti per affrontare gli aspetti legali; i candidati di RETE Daniela Giannoni e Giovanni Zonzini. Moderatore: Paolo Rondelli. È urgente che il nostro Paese si doti di una normativa che garantisca la possibilità di scelta, che metta al centro il/la paziente, il suo diritto al consenso informato, la sua autonomia e la volontà libera. Durante la serata sarà possibile intervenire dal pubblico, fare domande e proporre considerazioni, mentre l’analisi e le proposte di RETE sono disponibili sul sito www.movimentorete.org.

Movimento RETE

