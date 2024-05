Rf: 'Berti and company alla frutta'

Berti e company devono essere proprio alla frutta se invece di rispondere nel merito a fatti assai imbarazzanti che abbiamo messo nero su bianco, provano a farfugliare qualche illazione. Nessuna scusa ai sammarinesi da parte del festaiolo Berti che in via Giacomini degustava squisiti prodotti. Nessuna scusa per aver imbarazzato cittadini residenti all’estero con distribuzione di gadget di partito invece che di idee. Nessuna scusa per aver invitato i neo cittadini a una aperitivata avendo captato i loro indirizzi non si sa come. Nessuna scusa per non aver risposto alla nostra interpellanza che gli chiedeva proprio questo. Da più di 5 anni continuano con la storiella della cricca, guarda caso la stessa propagata dal loro sito estero di riferimento (chissà perché Berti ha cambiato opinioni e amicizie in merito?). Ma davvero volete parlare voi a noi di Grandoni dopo che la vostra candidata di punta Denise Bronzetti è stata indicata dalla Commissione di Inchiesta per essere stata in affari proprio con Grandoni? Lo ricordate il 5%? Ma Berti che rapporti ha avuto con la Scudo? E non andate a braccetto con la Dc della quale il main sponsor era proprio Banca Cis? A proposito, i benefici a Cis del decreto sul credito di imposta, i Berti li hanno votati? E hanno votato la nomina della banda che ha governato Banca Centrale nel 2016 senza nemmeno un cenno di dissenso? Continuate a citare una pseudo telefonata già dichiarata inammissibile in ogni procedimento e credete davvero di poter usare politicamente il nome di Grandoni o Guidi per gettare ombre su Repubblica Futura? A noi non interessa commentare i processi, la politica è un'altra cosa, ma capiamo che certi avvocati d'assalto fatichino a capire la differenza. Chi ha sbagliato pagherà, chi ha commesso reati verrà perseguito, come è giusto che sia, senza bisogno di costruire castelli inesistenti sopra il lavoro della Magistratura. Ai sammarinesi dovete spiegare cosa avete fatto in questi 5 anni! E magari, se avete una idea per il futuro, provate a comunicarla.

