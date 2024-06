PDCS Sanità e turismo: strategie innovative per il futuro di san marino

Sanità e turismo: strategie innovative per il futuro di san marino.

Durante le ultime serate del PDCS si sono discusse due tematiche importanti: sanità e turismo, due settori cruciali per il futuro della Repubblica di San Marino. RINFORZARE E RINNOVARE: IL FUTURO DELLA SANITÀ "Aggiornamento delle infrastrutture e gestione sanitaria efficace" La prima serata, svoltasi presso la Casa Castello a Serravalle, ha visto la condivisione delle strategie per il miglioramento del sistema sanitario. Andrea Ugolini ha aperto la serata sottolineando l'importanza di investire in modelli organizzativi efficaci e in politiche di sostegno alla persona e alla famiglia. Ha evidenziato la necessità di innovazioni per affrontare l'aumento della popolazione anziana e la crescente domanda di cure, introducendo la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità. Ugolini ha ricordato che entro il prossimo decennio circa il 34% della popolazione sarà over 65, ipotizzando un aumento di casi di persone non autosufficienti, con disabilità motorie e con cronicità. Ha evidenziato come il "calo delle vocazioni" in sanità richieda investimenti in formazione e nuove modalità organizzative, favorite dalla digitalizzazione e dall'intelligenza artificiale. Francesca Civerchia ha ribadito l'attenzione del PDCS verso la famiglia e la persona, sottolineando l'importanza del Dipartimento sociosanitario per le persone più fragili. Ha parlato delle azioni concrete intraprese per migliorare i servizi per le persone con disabilità, con una modalità inclusiva e di riorganizzazione dei servizi per l'inclusione lavorativa. Ha inoltre evidenziato l'importanza di lavorare per protocolli operativi chiari, che attribuiscano ruoli e funzioni a tutte le figure professionali, migliorando la sinergia con il Tribunale. Francesco Mussoni ha discusso la necessità di ampliare il settore farmaceutico valutando la possibilitá di collaborazioni pubblico-privato e ha evidenziato l'importanza di una nuova struttura ospedaliera, da realizzare mediante project financing. Mussoni ha sottolineato come la legge sulla libera professione medica sia necessaria per garantire un servizio più efficace sul territorio una maggiore capillarità delle visite mediche. Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità, ha illustrato le azioni intraprese per migliorare i servizi sanitari e rendere più efficiente l'ISS. Ha evidenziato i progressi nell'introduzione di nuove tecnologie e la riorganizzazione dei servizi. Il Segretario ha sottolineato l'importanza di attrarre professionisti investendo in formazione, condizioni lavorative migliori e nuove tecnologie. Ha anche parlato del progetto di riorganizzazione della Medicina di Base e dell'istituzione di uno sportello dedicato per gli anziani. TURISMO E CULTURA: MOTORI DI CRESCITA "Strategie per sfruttare il patrimonio culturale di San Marino per rivitalizzare l'economia" La seconda serata, tenutasi presso il Centro Sociale di Fiorentino, ha messo in luce le strategie per valorizzare il turismo e la cultura come motori di crescita economica. Angela Arzilli ha analizzato i cambiamenti significativi nel settore del turismo, promuovendo il "turismo dell'experience" e il turismo eco-sostenibile. Ha discusso l'importanza di sviluppare percorsi naturalistici ciclabili e di valorizzare le eccellenze paesaggistiche meno note. Arzilli ha sottolineato l'importanza del turismo enogastronomico e delle attività all'aperto come trekking e ciclismo, oltre a promuovere il turismo inclusivo e sostenibile. Patrizia Gallo si è concentrata sul turismo accessibile, sottolineando la necessità di creare opportunità di viaggio per tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche o cognitive. Ha parlato dell'importanza di infrastrutture adeguate e della formazione del personale per un turismo veramente inclusivo. Gallo ha evidenziato l'importanza di sensibilizzare e realizzare leggi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, coinvolgendo costruttori, architetti e aziende di trasporto. Alice Mina ha discusso l'impatto del turismo sull'economia di San Marino, evidenziando come il settore possa contribuire significativamente al PIL. Ha parlato delle strategie per promuovere il turismo di sosta e per creare un distretto turistico-commerciale di qualità. Mina ha anche evidenziato l'importanza della sinergia tra pubblico e privato per migliorare l'ospitalità e l'accessibilità, nonché la necessità di strategie promozionali efficaci. Paola Barbara Gozi ha illustrato le strategie per valorizzare il centro storico di San Marino Città, proponendo iniziative per renderlo un luogo vivo e accogliente per turisti e cittadini. Ha presentato progetti per la ristrutturazione e la manutenzione del verde pubblico, nonché per la creazione di nuove infrastrutture. Gozi ha sottolineato l'importanza di progetti concreti e fattibili per migliorare l'immagine di San Marino all'estero e rendere il centro storico più fruibile per tutti. Riccardo Stefanelli ha approfondito il ruolo della cultura come risorsa economica, evidenziando l'importanza degli eventi culturali per il turismo e la formazione dei giovani. Ha proposto iniziative per trasformare la cultura in un'impresa economica sostenibile, sottolineando la necessità di investimenti in eventi culturali di rilevanza internazionale. Il PDCS ringrazia tutti i partecipanti per il loro contributo e l'interesse dimostrato. Questi eventi rappresentano un importante passo avanti per costruire insieme il futuro di San Marino, e il PDCS continuerà a lavorare con impegno e dedizione per il benessere della comunità.

cs Ufficio Stampa PDCS

