SdS Stefano Canti: "RF ripropone i protagonisti del GOVERNO SM”.

Si è aperta la campagna elettorale per le prossime elezioni politiche e, come ogni volta, vediamo i candidati impegnati a presentare proposte, idee e progetti concreti per lo sviluppo del nostro Paese. Al contrario, Repubblica Futura (RF) anche in campagna elettorale (come gia fatto nel corso della legislatura) preferisce focalizzarsi più sugli attacchi personali piuttosto che sui contenuti del proprio programma. Con l’arrivo del neo acquisto Augusto Michelotti (che non perde occasione di criticare il sottoscritto per acquisire un po' di visibilità), RF, non può far altro che elogiare l’operato dell’ex Segretario di Stato per il Territorio. Augusto Michelotti (Ex Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente), Federico Bascucci (Ex Segretario Particolare per il Territorio e l’Ambiente, braccio destro di Michelotti), Matteo Casali (Ex Direttore AASLP - che ha coordinato e gestito la manutenzione delle strade il cui risultato è evidente a tutti) e Silvia Santi (Ex Dirigente Ufficio Pianificazione Territoriale ed Edilizia - che ha coordinato il PRG di Boeri), è intenzionata a ricostituire il fallimentare Governo di ADESSO.SM. Questi ex dirigenti, politici e amministrativi, che hanno operato sotto la guida dell'ex Segretario di Stato Augusto Michelotti, oggi criticano la gestione del mio operato esclusivamente per meri attacchi personali, anche diffamatori. Nella realtà, è evidente a tutti, come la gestione attuale del territorio stia apportando cambiamenti significativi per gli interessi di tutta la cittadinanza, in termini di viabilità e infrastrutture. La sicurezza stradale è stata migliorata e sono in corso progetti di riqualificazione degli edifici pubblici esistenti, a dimostrazione di un impegno concreto verso il progresso e la sicurezza dei cittadini. È deludente constatare che una forza politica come RF preferisca fare politica contro le persone piuttosto che promuovere idee e progetti per il futuro del paese. Questa strategia di attacco personale non contribuisce al dibattito costruttivo necessario per il bene comune in questo momento dedicato alla campagna elettorale. Il PRG dell’Architetto Boeri è superato come testimoniato dall’Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale di Marzo 2022. Le scelte non condivise, in primis, riguardano l'eliminazione di oltre 100 terreni e porzioni di terreni edificabili sottratti ai cittadini sammarinesi. Io guardo avanti, proponendo soluzioni che rispettino le esigenze dei cittadini e garantiscano uno sviluppo sostenibile del nostro territorio. Invito tutti a concentrarsi su proposte costruttive e a partecipare a un dibattito politico basato su idee e progetti concreti per il futuro del nostro Paese.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Repubblica Futura intende ricostituire il Governo di ADESSO.SM riproponendo le stesse persone che hanno gestito il Paese. LA domanda che nasce spontanea è questa: come è possibile che RF presenti queste persone come il nuovo volto al cambiamento quando nel Governo di ADESSO.SM hanno già avuto una esperienza fallimentare?? Lascio ai Cittadini ogni considerazione.”.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente

