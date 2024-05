Verso una Nuova Giustizia Sociale: Un Impegno per Tutti i Cittadini di San Marino

In un contesto unico come quello di San Marino, la sfida per la giustizia sociale assume una rilevanza particolare. Nonostante le dimensioni ridotte del nostro paese, è fondamentale mettere al centro della nostra agenda politica il concetto di equità e inclusione per tutti i cittadini. Nella nostra comunità, dove tutti si conoscono e le relazioni sono strette, è ancora più importante garantire che nessuno venga lasciato indietro. Pertanto, la nostra missione è quella di lavorare instancabilmente per creare un ambiente in cui ogni individuo, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche o cognitive, possa godere dei propri diritti fondamentali. Per realizzare questa visione, continueremo a sostenere un sistema educativo di alta qualità e accessibile a tutti i giovani sammarinesi. L'educazione è la chiave per un futuro migliore e dobbiamo continuare ad assicurare che tutti abbiano accesso alle stesse opportunità di apprendimento, mantenendo gli standard elevati che caratterizzano il nostro sistema educativo. Inoltre, dobbiamo garantire un accesso equo ai servizi sanitari e sociali per tutte le persone di San Marino. Nessuno dovrebbe essere lasciato solo nell’assistenza di cui ha bisogno a causa della propria condizione fisica o psicofisica. Per sostenere le giovani coppie di genitori, possiamo implementare ulteriori programmi e politiche che offrano supporto finanziario, assistenza all'infanzia e servizi di consulenza familiare. Aiutare le giovani famiglie a costruire un futuro solido per i loro figli è fondamentale per il benessere di tutta la nostra comunità. La nostra visione per una nuova giustizia sociale è ambiziosa, ma è anche essenziale per il futuro di San Marino. Insieme, possiamo costruire una comunità più inclusiva, rispettosa delle diversità e solidale, in cui ogni individuo ha l'opportunità di realizzare il proprio potenziale e di contribuire al benessere di tutti. Siamo pronti a fare la differenza. Facciamolo insieme.

CS Alice Tomassoni - Libera

