Seggi aperti: in leggero aumento l'affluenza delle 10 rispetto alle Politiche del 2019

La Segreteria Interni ha comunicato i dati sull'affluenza alle urne rilevati alle ore 10: c'è stato un leggero aumento rispetto alle elezioni politiche del 2019. Alle 10 di oggi avevano votato 3.779 cittadini, pari al 9,86% degli aventi diritto, con un incremento dell'1,86% rispetto al 2019 per gli elettori interni e dello 0,43% per quelli esteri. Tutti i Castelli mostrano un aumento dell'affluenza rispetto al 2019, ad eccezione di Faetano, l'unico Castello che cinque anni fa registrava al mattino un dato in crescita rispetto alle elezioni precedenti, ma quest'anno segna un calo dello 0.72%.