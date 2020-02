NUMERI 02 02 2020: una data palindroma mondiale

Il 02 02 2020 è una data speciale perchè palindroma. Ma non solo: è una data palindroma mondiale che non cambia cioè se viene letta da sinistra o da destra, sia nel nostro formato “giorno/mese/anno”, sia nel formato usato in Usa e Canada di “mese/giorno/anno”.

Una data palindroma mette in fermento gli appassionati di numeri e cabala. In 10mila anni, considerando il nostro formato, esistono 366 giorni palindromi. In questo secolo è già successo diverse volte, come ad esempio il 10-02-2001 o ancora il 20-02-2002. Anche il primo febbraio del 2010 è una data palindroma, come lo sono state l'11 febbraio del 2011 e il 21 febbraio del 2012. In questo secolo, ci saranno altre 23 date palindrome e poi ce ne saranno 31 nel prossimo, dal 10-12-2101 al 29-12-2192. Poi basta per secoli e secoli: per rivedere di nuovo queste particolarissime date bisognerà aspettare il nuovo millennio, precisamente il 10-03-3001

Ma una data palindroma mondiale, come quella di oggi, è un evento rarissimo. Per trovare un altro palindromo ambivalente bisogna tornare indietro all'11 novembre del 1111, in pieno Medioevo, quando ancora la data “americana” ovviamente non esisteva. Il prossimo giorno sarà il 12 dicembre del 2121.



