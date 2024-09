CERIMONIA DI INSEDIAMENTO 1 ottobre 1994: 30 anni fa l'orazione di Maria Antonietta Bonelli Prima e unica donna sammarinese a tenere il discorso in occasione della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti

30 anni fa la storica orazione di Maria Antonietta Bonelli prima e unica donna sammarinese a tenere un discorso di ingresso nella cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti. La cerimonia, in occasione dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento di Palazzo Pubblico, si tenne al Monastero Santa Chiara, e la Bonelli, scomparsa nel 2009, parlò proprio dell'orazione, in un campo, la storia, per lei divenuto una missione non solo nella vita, ma anche nel lavoro.

Una straordinaria figura di riferimento per la Repubblica, con la sua passione per la ricerca bibliografica, l’amore per le tradizioni, l’impegno nelle relazioni estere della Repubblica di San Marino.

Donna di grandissima levatura, per oltre un trentennio Maria Antonietta Bonelli è stata protagonista dei rapporti diplomatici della Repubblica di San Marino, ma anche un’appassionata ricercatrice di memorie sammarinesi ed autrice di numerose pubblicazioni.

Era entrata nella pubblica amministrazione nel 1965, chiamata dall’allora Segretario agli Esteri Federico Bigi perché “aveva bisogno di un avvocato”. Inizia così una carriera che l’ha portata ad essere direttore generale del Dipartimento, Ambasciatore in Germania, Svizzera, Paesi Basse, Osce, ad incontrare tutti i “grandi” del secolo scorso. Amava così tanto il suo Paese da collezionare ogni tipo di testimonianza della storia di San Marino.

A lei si deve inoltre l’istituzione della più vasta e ricca biblioteca privata della Repubblica di San Marino, in cui sono conservati libri antichi, documenti rari, fotografie e cartoline d’epoca.

Orazione che vi riproponiamo integralmente

