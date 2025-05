10 anni di Istituto Confucio a San Marino: all'Università un simposio sulla medicina cinese

Le interviste a Barbara Terenzi (presidente Istituto Confucio Rsm) e Wang Juang (vice Rettrice Università di Pechino BCU)

L’idea dell’apertura di un Istituto Confucio nella Repubblica di San Marino nasce dalle relazioni tra l’Associazione di Amicizia San Marino-Cina e la Repubblica Popolare Cinese. Ora, a 10 anni dalla sua nascita è arrivato il momento di fare il punto e celebrare il lavoro fatto. Una realtà che insegna la lingua, la cultura e l'arte della medicina cinese. Coglie l'occasione dell'anniversario per organizzare all'Università del Titano un Simposio internazionale di due giorni sulla medicina cinese tradizionale, dal titolo “TCM Wellness, returning to nature”.

"Sono alcuni giorni intensi - spiega Barbara Terenzi, presidente dell'Istituto Confucio Rsm - e proprio dedicati a ricordare questo percorso che ci porta a riconoscere i dieci anni dell'istituto Confucio a San Marino, di cui fanno parte l'Associazione San Marino - Cina, l'Università di San Marino e l'Università di Pechino. A questo proposito, proprio in questa occasione, abbiamo anche la delegazione dell'Università di Pechino proprio qua con noi".

Ospiti provenienti da tutto il mondo a confronto su nutrizione, salute e medicina: "Parliamo di medicina tradizionale cinese - specifica Wang Juang, vice Rettrice dell'Università di Pechino BCU -, nello specifico il trattamento personale, quotidiano su ognuno di noi. In natura ogni pianta che può diventare cibo, ma può anche diventare una medicina. In questo caso noi utilizziamo queste cose per il benessere personale di tutti gli abitanti del mondo. Sfruttando la medicina cinese al servizio del benessere".

Nel video le interviste a Barbara Terenzi (presidente Istituto Confucio Rsm) e Wang Juang (vice Rettrice Università di Pechino BCU)