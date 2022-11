ANNIVERSARIO 10 anni senza Renzo Bonelli: "Esempio di impegno civile ed umano al servizio della comunità” Diede un impulso fondamentale nel percorso costituente che culminò nella Carta dei Diritti del 1974

10 anni fa la scomparsa dell'avvocato Renzo Bonelli, figura di primo piano a San Marino nella vita sociale, politica e istituzionale del paese. Se dal 1974 anche a San Marino c'è una carta costituzionale una parte del merito è sicuramente anche sua. L'avvocato Renzo Bonelli con la fondazione nel 1964 del Movimento per le Libertà Statutarie, diede infatti un fondamentale impulso per avviare il 'percorso costituente' che culminò 10 anni dopo nella Carta dei Diritti. Un “Esempio di impegno civile ed umano al servizio della comunità”: con queste parole la Reggenza lo volle commemorare in occasione delle esequie nel 2012, sottolineandone la levatura morale e il grande attaccamento ai principi e ai valori democratici della Repubblica. Stimato giurista e professionista del diritto, Renzo Bonelli ebbe anche anche ruoli politici di rilievo, come consigliere, e nel 1974, anno della Carta dei Diritti, come Deputato alla Giustizia. Un sammarinese con la “S” maiuscola che con sapiente maestria sapeva sempre abbinare alle sue tante doti professionali e umane anche l'umiltà e una sottile ironia.

