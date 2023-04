1° aprile: Alessandro Scarano e Adele Tonnini sono i Capitani Reggenti

È il giorno dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini che salgono alla Suprema Magistratura per la prima volta. Immutabile nel suo protocollo, la cerimonia di insediamento: con l’Alzabandiera in Piazza della Libertà - accompagnata dalle note dell’Inno sammarinese - e il Corteo militare che da Piazza della Libertà ha raggiunto Palazzo Valloni, per l'omaggio del corpo diplomatico e consolare. l'allocuzione del Decano, il Nunzio Apostolico Monsignor Emil Paul Tscherrig e soprattutto il primo discorso al Paese della Reggenza.

A Palazzo Pubblico per l’incontro con i Capitani Reggenti Berti e Ciavatta, alla presenza degli ospiti internazionali, dei Capitani di Castello: poi insieme per la prima volta, verso la Basilica del Santo per la Messa solenne celebrata dal Vescovo Andrea Turazzi.

A Palazzo Pubblico il passaggio dei poteri, dopo l’orazione ufficiale di Mons. Paul Richard Gallagher, il giuramento, nelle mani del segretario agli Interni e lo Scambio del collare di Gran Maestro dell’Ordine di San Marino, sotto le note dell'Inno nazionale.

Alessandro Scarano I e Adele Tonnini I sono i Capitani Reggenti per il prossimo semestre.