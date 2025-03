1° Aprile: l'oratore Donatella Sciuto ricevuta dal Segretario Beccari

Vigilia di insediamento dei Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, entrambi saliranno alla suprema magistratura per la seconda volta. Tanti gli appuntamenti istituzionali in programma tra cui l'incontro nel salotto giallo di Palazzo Begni tra il Segretario di Stato Luca Beccari e l'oratore ufficiale Donatella Sciuto, rettrice del politecnico di Milano, prima donna a ricoprire l'incarico ai vertici dell'Ateneo milanese. Si è parlato di intelligenza artificiale e nuove tecnologie, temi al centro dell'orazione di domani.

"Noi ci confrontiamo molto spesso su temi ovviamente un po' più tradizionali per quanto attuali - afferma Luca Beccari - come le sfide della geopolitica piuttosto che temi economici. Credo che sia importante anche questa dimensione che è parte integrante delle nostre vite e che rappresenta una delle tante sfide di tutti i governi al mondo. Non c'è contesto internazionale dove non si parli dell'impatto delle nuove tecnologie sulla società, dell'intelligenza artificiale, dell'aspetto etico delle nuove tecnologie".

"Mi è stato chiesto - aggiunge Donatella Sciuto - di provare a parlare di intelligenza artificiale e chiaramente lo farò non dal punto di vista tecnico, ma cercando di metterla nella prospettiva della storia e del nostro futuro perché dalla storia bisogna imparare per poter fare meglio rispetto a quello che è stato".

Le interviste a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri) e Donatella Sciuto (Rettrice Politecnico di Milano)