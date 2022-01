10 Diaz, nuovo singolo: Andiamo Via. Guarda il video

Il gruppo musicale di Livorno, 10 Diaz, torna a far parlare di sé con una canzone che racconta di amicizia: "Andiamo via". Il brano ha superato le 100mila visualizzazione su YouTube in meno di un mese, ed è visibile qui, e i 230mila streaming su Spotify.

Alessio Mannucci dice: "Abbiamo vinto il premio Rino Gaetano nel 2012. E l'anno successivo siamo stati premiati nello spazio AFI a Casa Sanremo come band rivelazione da parte di produttori italiani". Hanno cominciato un percorso discografico che oggi li ha portati alla realizzazione del loro nuovo singolo. "Andiamo Via è un ritrovarsi fra due amici. Si mettono da parte le piccole incomprensioni che spesso la vita di oggi ci porta a creare, derivate da mancanza di comunicazione e dal fatto che si corre troppo".











Luca Pierozzi anticipa: "Partiremo con i primi live verso Febbraio 2022. Ci è stato chiesto di fare delle serate anche per pubblicizzare il nostro ultimo pezzo e cantare i nostri brani più anziani del nostro repertorio. Abbiamo in lavorazione anche altri brani, ma per il momento: top secret!" Entrambi sono carichi per l'anno che verrà e con entusiasmo dicono che "Non si aspettavano il successo su YouTube" del loro ultimo lavoro.