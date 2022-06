ECONOMIA 1° luglio: obbligo fattura elettronica interscambi Italia-San Marino

1° luglio: obbligo fattura elettronica interscambi Italia-San Marino.

Alla fine del mese di giugno finisce il periodo di transizione in merito agli interscambi tra Italia e San Marino. Nuove regole, dunque, dal 1° luglio 2022: come riporta l'inserto Focus de Il Sole 24 Ore del 1° giugno 2022, "scatterà l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti B2B" per le cessioni e l'acquisto dei beni, con o senza l'addebito dell'iva italiana. "L'obbligo riguarda tutti gli operatori tenuti alla fattura elettronica, compresi quelli in regime forfettario". Date queste regole, dovranno emettere fattura elettronica anche "i soggetti esteri con rappresentante fiscale in Italia".

Il provvedimento inerente a questa tematica è stato aggiornato da quello numero 248717/2021, che ha anche validato il codice destinatario per San Marino: 2R4GTO8 "con funzioni di hub per lo smistamento delle fatture elettroniche tra i due Stati". Il quotidiano spiega che per le vendite dall'Italia è anche previsto che si "rilevi l'emissione anticipata della fattura o l'incasso totale o parziale del corrispettivo. Il Regime di non imponibilità resta comunque subordinato alla convalida di regolarità dell'ufficio tributario sammarinese nei quattro mesi successivi all'emissione della fattura".

