1° Maggio: per i segretari generali della Csu prioritario il recupero del potere d'acquisto

Nel video le interviste

Dopo cinque anni consecutivi di maltempo per la festa del lavoro in Repubblica, una splendida giornata di sole ha accompagnato le celebrazioni del Primo Maggio al Parco Ausa di Dogana, organizzate dalla Centrale Sindacale Unitaria. “Pace, Lavoro, Equità” lo slogan scelto, in vista anche di un traguardo importante: i 50 anni dalla fondazione della CSU, che saranno celebrati il prossimo anno. Per l’occasione, è stata allestita una mostra fotografica e si è tenuta una tavola rotonda con alcuni protagonisti della storia sindacale sammarinese. “Il significato di questo primo maggio – dichiara Enzo Merlini, Segretario Generale Csdl – è, intanto, ricordare da dove veniamo e per quel che riguarda il futuro: accordo di associazione con l'Ue e rinnovo dei contratti. I redditi hanno sofferto troppo ed è ora che recuperino un bel po' di terreno”. Come sta il mondo del lavoro a San Marino? “Se guardiamo l'occupazione, sta bene, dopidiché i salari ne hanno risentito per i motivi che tutti quanti conosciamo. Poi c'è il tema del part time fasullo, che riguarda prevalentemente le donne. Dobbiamo recuperare terreno anche per la vera occupazione femminile”. Il Segretario della Cdls, Milena Frulli, sottolinea il valore del lavoro come garanzia di dignità per ogni persona: “E' un momento di festa, perché occorre celebrare il lavoro. Quest'anno in più abbiamo un 1° maggio che comincia a ricordare i 50 anni della Csu e quindi guardiamo al passato per costruire il futuro”. Quali le due sfide più importanti per il mondo del lavoro? “Innanzitutto – risponde Milena Frulli – il rinnovo dei contratti. E vanno rinnovati cercando di salvaguardare il potere di acquisto. Occorre inoltre lavorare per cercare di migliorare la conciliazione di vita e lavoro, che può essere anche un aiuto per combattere la denatalità”.