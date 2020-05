1 MAGGIO 1° maggio senza manifestazioni e turismo

E' stato un Primo Maggio fuori dall'ordinario quello di quest'anno. Niente manifestazioni, feste o grandi eventi a causa dell'emergenza virus. Ma diverse categorie economiche hanno comunque prestato servizio, a partire dal personale sanitario che senza sosta lavora per curare i pazienti Covid e non solo. Giornata di impegno anche per le forze dell'ordine occupate nel controllo dei confini e del territorio per via delle limitazioni allo spostamento delle persone. Strade vuote, così come i parchi. In attività anche gli altri lavoratori che garantiscono servizi essenziali. Lavoratori di San Marino a cui sono indirizzati gli auguri del Comites per aver dimostrato "il valore vero del lavoro".



