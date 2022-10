10 milioni di turisti in viaggio in Italia. A San Marino stasera hotel quasi al completo

In Italia ci sono oltre 10 milioni di persone in viaggio in occasione del ponte, secondo un'indagine di Cna Turismo e Commercio. Tra oggi e martedì tre milioni i turisti che pernottano in strutture ricettive e più di metà sono stranieri. A Rimini 350 gli alberghi aperti, di cui 70 stagionali che alzano la serranda in via straordinaria per il ponte: le prenotazioni arrivano a coprire il 70% della capienza secondo Visit Rimini. Anche San Marino attira turisti con eventi ad hoc per Halloween. “Stasera c'è quasi pieno negli hotel – conferma il vicepresidente di Usot Vannucci –, domani siamo al 70-75% della capienza e lunedì intorno al 60%. C'è sicuramente un miglioramento dei dati rispetto all'anno scorso e sono tornati anche i turisti francesi, spagnoli e tedeschi oltre agli italiani. Unica nota dolente – conclude – è che la permanenza media nelle strutture sammarinesi non arriva a due giorni e quindi il Titano come meta non riesce ancora ad arrivare all'obiettivo dei tre giorni”. Tra le iniziative di questi giorni c'è l'Halloween Express, il trenino addobbato a tema che percorre un percorso horror animato da oltre 20 comparse nelle gallerie di Montalbo. Partenza da Piazza Mercatale a Borgo Maggiore, trasformata in una stazione da brividi. Domani e lunedì in centro storico prenderà vita il “Magic Halloween” con cacce al tesoro, show di maghi e giocolieri. Non mancheranno anche menù a tema nei ristoranti. E la sera del 31 lo spettacolo al Teatro Titano dedicato all'anniversario della morte del mago Houdini.