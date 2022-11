CELEBRAZIONI 100 anni dall'arrivo dei Salesiani a San Marino Oggi dalla Reggenza, ma i festeggiamenti sono cominciati già ieri

11 novembre 1922. È ormai sera quando arrivano a Borgo Maggiore quattro religiosi della Società di San Francesco di Sales con poche cose in valigia. A distanza di 100 anni San Marino celebra quel giorno. Un omaggio arriva dai Capitani Reggenti, che in udienza ricordano l'importanza del lavoro dei Salesiani per educare i giovani, con un metodo “che mira a formare buoni cristiani e onesti cittadini – dicono –. Auspichiamo che la loro opera diventi punto di riferimento pedagogico della nostra società civile”.

Anche il segretario agli Esteri Beccari sottolinea il “valore inestimabile del patrimonio che i seguaci di Don Bosco – afferma – hanno portato con loro sul Titano”. A Palazzo Pubblico anche gli scout, a testimonianza che i giovani sono la missione dei Salesiani. "C'è un filo rosso - afferma Don Marco Mazzanti, direttore Casa Salesiana - da quell'11 novembre 1922 a oggi ed è mettere al centro i giovani, la passione di Don Bosco e il suo metodo educativo".

I festeggiamenti per il Centenario sono cominciati già ieri con un evento al Kuursal, alla presenza della Reggenza e dei Segretari Lonfernini e Ugolini. Al centro i giovani, che hanno aperto la serata con un piccolo spettacolo musicale per lasciare poi spazio a una tavola rotonda sull'educazione dei giovani nello stile di don Bosco, ovvero con amore, cordialità e affetto.

"I ragazzi non sono il futuro, ma il presente – afferma don Pascual Chávez, Rettore Maggiore Emerito dei Salesiani –. Devono ricevere opportunità, altrimenti anziché una risorsa saranno un problema. Non c'è dubbio che i giovani e la loro ricchezza saranno sempre la cosa più importante, anche grazie ai loro sogni. Forse la grandezza di Don Bosco è stata quella di aver voluto fare di loro dei protagonisti, capaci di fare la differenza, di fare un cambiamento".

Nel video le interviste a Don Marco Mazzanti (direttore Casa Salesiana) e Don Pascual Chávez (Rettore Maggiore Emerito dei Salesiani)



