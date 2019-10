100 anni dall'istituzione dell'eparchia di Lungro

Alla Basilica del Santo la celebrazione liturgica con rito greco – bizantino per segnare la profonda comunanza di valori spirituali della chiesa cattolica italo-albanese con San Marino. Celebrazione organizzata in occasione della visita in Repubblica del Vescovo di Lungro Monsignor Donato Oliverio.

Il rapporto tra San Marino e l'eparca si è rafforzato nel maggio scorso attraverso la partecipazione dei Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori, all'udienza concessa da Papa Francesco agli oltre 6000 partecipanti al pellegrinaggio degli italo-albanesi. Domani Monsignor Oliverio sarà a colloquio, a Palazzo Begni, con il Segretario di Stato Nicola Renzi per poi salire a Palazzo Pubblico in udienza da Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni.

L'eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi è una sede della Chiesa bizantina cattolica in Italia di rito orientale, immediatamente soggetta alla Santa Sede e appartenente alla regione ecclesiastica Calabria. Nel 2016 contava 32.800 battezzati su 32.900 abitanti.