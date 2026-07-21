"100% Made in San Marino", adottato il regolamento che disciplina logo e utilizzo del contrassegno

Via libera dal Governo al regolamento definisce l'identità visiva del contrassegno '100% Made in San Marino', contrassegno che indica tutto ciò che viene interamente prodotto in territorio. È l'ultimo passaggio operativo che ne consente l'immediato utilizzo da parte delle imprese. Le versioni ufficiali sono due: quella a colori, nel caratteristico celeste della bandiera, e una in bianco e nero.

Stabilito anche il manuale d'uso che indica le regole precise per garantirne riconoscibilità e uniformità. Il logo è composto da un elemento centrale con le iniziali di San Marino, realizzate in un gioco di pieni e vuoti, affiancato dalla dicitura che richiama il corsivo della scrittura a mano.

Del marchio dovranno essere sempre rispettati proporzioni, colori ufficiali e caratteristiche grafiche, senza alcuna distorsione o modifica.

Il contrassegno potrà essere applicato su fondi uniformi, sfumati, fotografici o con texture, purché rimanga sempre perfettamente leggibile. Quando necessario, sarà possibile racchiuderlo in un elemento grafico per aumentarne il contrasto.

Il logo potrà essere ingrandito senza limiti, mentre nelle riduzioni non dovrà scendere sotto i 10 millimetri di base per maggiore leggibilità.

Uno strumento, dunque, che punta a rafforzare l'identità delle eccellenze sammarinesi e la loro riconoscibilità sui mercati nazionali e internazionali.

"È stato completato l'iter di attuazione di tutta la normativa che ha avuto il suo iter iniziale con la legge del 2025 e si completa un provvedimento dal mio punto di vista molto molto importante che avrà una duplice funzione. Quella da una parte di proteggere i consumatori che in qualche maniera potranno al meglio identificare quelli che sono i marchi interamente prodotti a San Marino, quindi 100% San Marino, e quelli che hanno la filiera maggiore prodotta proprio a San Marino. Quindi un aspetto importante che dall'altra parte permetterà anche di valorizzare naturalmente quelle imprese sammarinesi che avranno un apposito marchio di riconoscimento per valorizzare la propria produzione interna", commenta Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l'Industria e l'Artigianato.

Ma chi vigilerà sul corretto utilizzo del marchio? "È prevista nella normativa una vigilanza rafforzata dove sono previste anche una sanzione penale per chi altera o contraffà quel tipo di marchio oppure sanzioni di tipo amministrativo dove la sezione analisi e controllo dell'Ufficio Attività Economiche avrà il compito di vigilare sulla correttezza dell'utilizzo del marchio 100% San Marino e del made in San Marino".







