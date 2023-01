100 militi diventano volontari della Protezione Civile

100 militi diventano volontari della Protezione Civile.

Si è concluso sabato scorso il Corso Base per Volontari di Protezione Civile che ha visto la partecipazione di circa 100 Militi Volontari, potenzialmente attivabili in scenari emergenziali. Il Servizio di Protezione Civile esprime grande soddisfazione per la forte adesione e collaborazione dimostrata dal Comando Superiore delle Milizie, ringrazia l’Agenzia per la Sicurezza Sociale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Rimini, la Sezione Antincendio della Polizia Civile di San Marino.

Il ringraziamento anche ai volontari sammarinesi e all’Associazione Radioamatori della Repubblica di San Marino, che hanno contribuito all’organizzazione e allo svolgimento della giornata formativa.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: