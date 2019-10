100 piante 'adottate' lungo il perimetro del campo da golf per una Repubblica più green

Il "Progetto Flora adotta un Albero" è nato al San Marino Green Festival. E da ieri 100 piante autoctone individuate in quattro tipologie: Fraxinus, Carpinus Betulus, Spartium Junceum e Acer Campestre sono state piantumate lungo il perimetro del Golf Club Carisp. L’iniziativa è stata portata avanti in collaborazione con l'Associazione San Marino-Italia. Senza dimenticare il lavoro di UGRAA, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole di San Marino che le ha anche contrassegnate con una piastrina in metallo riportante un numero di identificazione. All’ingresso della struttura sportiva, è stato quindi collocato un leggio con un elenco di tutti i donatori con a fianco il numero della piantina “adottata”.