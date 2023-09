100 Zavoli, la moglie Alessandra Chello: “Giornalisti come Sergio non ce ne saranno più”

La redazione di RTV, in occasione del centenario della nascita di Sergio Zavoli, intitola la redazione al suo primo Presidente. Abbiamo condiviso questo omaggio con la moglie, Alessandra Chello: “Ha rappresentato il periodo più bello della televisione italiana, ha dato corpo al servizio pubblico in tutti i sensi. Era qualcosa di unico e speciale. Non credo più replicabile".

Nel video le parole di Alessandra Chello, moglie di Sergio Zavoli.

