1000 Miglia a San Marino, ecco le strade chiuse.

Venerdì 23 ottobre la carovana della 1000 Miglia transiterà sulle strade del Titano e per le vie del centro storico. Saranno dunque diverse le strade chiuse al traffico e nelle quale non sarà possibile parcheggiare:

Dalle 5:30 alle 11:45, fino al passaggio dell'ultima vettura, saranno chiuse: Via Paolo III, Contrada di Portanova, Piazza Sant'Agata, Contrada S. Francesco, Piazzetta del Placito Feretrano, Contrada delle Mura, Piazzale Genga, Contrada Omerelli, Piazza del Titano, Via Eugippo, Contrada del Pianello, Piazza della Libertà, Contrada del Collegio, Piazza Garibaldi, Via Donna Felicissima.

Sarà inoltre vietata la sosta dall'incrocio di Via Piana con via Gino Giacomini, Via G. Battista Belluzzi (parcheggio n.1 compreso i relativi posti riservati “strisce gialle”) e Piazzale Lo Stradone.

Saranno a senso unico, con inizio dall'incrocio di via Piana con via Gino Giacomini in direzione della gara di via G. Battista Belluzzi, Piazzale Lo Stradone, Viale Federico d'Urbino, fino al bivio con Via Cella Bella.

Al parcheggio 5 potranno sostare solo i mezzi delle forze dell'ordine, di soccorso e di servizio. I posti per la sosta dei taxi e i posti auto per la sosta disabili del Piazzale Lo Stradone verranno trasferiti al parcheggio 2bus ex stazione.



