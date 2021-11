100mila terze dosi al giorno in Italia, obiettivo 7 milioni entro l'anno

47 contagi, quasi tutti sintomatici, nelle 24 ore a Rimini dove c'è stato anche un decesso, una donna di 74 anni. In Emilia-Romagna 536 le nuove infezioni e sei i morti. Lieve l'aumento delle terapie intensive, più marcato quello in area medica. In risalita i contagi nelle Marche e la provincia con più casi è Pesaro Urbino. Terapie intensive sature all'11%, dato tra i più alti tra le regioni. Marche quindi osservata speciale con Friuli, Calabria e provincia autonoma di Bolzano, per il passaggio al giallo, se la situazione continuasse a peggiorare nelle prossime settimane.







100mila al giorno intanto la somministrazione delle terze dosi in Italia con l'obiettivo dei 7 milioni di italiani con booster entro l'anno. Atteso a breve il via libera anche per gli under 60. A chiederlo il Generale Figliuolo ricordando che "l'Italia è tra le nazioni messe meglio e il prossimo sarà un Buon Natale". 4.197 oggi i nuovi e 38 le vittime. 415 i pazienti in terapia intensiva 17 in più in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 3.362, in aumento di 147.

Cadono nel frattempo le restrizioni all'ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori internazionali. Bisognerà però essere vaccinati e testati entro tre giorni dalla partenza. Lunghe code per la vaccinazione in Austria dove da oggi entra in vigore il cosiddetto lockdown per i non vaccinati. Causa aumento dei contagi in gran parte della Francia torna l'obbligo di mascherina a scuola, mentre in Olanda l'obbligo torna per l'accesso agli edifici pubblici e ai negozi mentre il qr-code pass è stato esteso a musei, palestre, piscine e terrazze all'aperto. In Romania riaperte le scuole dopo due settimane di vacanze forzate dall'impennata di morti e contagi, ora in lieve flessione dopo il forte aumento delle vaccinazioni.