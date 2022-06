ALTRUISMO 10mila km a piedi e un crowdfunding per la cura delle malattie mentali. Daniele Grassetti: "Camminate con me" Il progetto si chiama "Dani walks Europe"

"Cammino per raccogliere fondi destinati ai ragazzi che soffrono di malattie mentali - spiega Daniele Grassetti -, in modo che possano fare escursioni-terapia in natura con gli operatori". Partito da Pesaro, attraverserà 20 Paesi europei in 15 mesi, per un totale di 10mila km. Obiettivo: raccogliere fondi da destinare a un progetto dedicato alla cura delle malattie mentali realizzato in collaborazione tra l'associazione LaPallaRotonda, di cui è presidente, e Alpha Onlus. E dopo Morciano di Romagna, la seconda tappa è già San Marino, con l'entrata dal confine di Montegiardino: "Da qui passo per Fiorentino e vado in centro per ricevere il timbro sul passaporto - continua Daniele -. Quello che mi auguro è che le persone dei posti che attraverserò mi vengano a incontrare, raccontandomi qualcosa della loro città e magari camminando con me per una tappa o due". Chiunque dunque può partecipare al progetto “Dani walks Europe”, camminando con Daniele in tratto del percorso o contribuendo con un'offerta al crowdfunding. "Per il crowdfunding - conclude l'escursionista - l'idea è di raccogliere un euro a chilometro, ora abbiamo già raccolto oltre tremila euro, quindi è un inizio veramente ottimo e inaspettato".

Nel video l'intervista a Daniele Grassetti

