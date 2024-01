ORDIGNO BELLICO 11 febbraio: rimozione della bomba di Serravalle, in definizione il piano di evacuazione

La data è l'11 febbraio, confermata dunque per la rimozione e brillamento dell'ordigno della seconda guerra mondiale scoperto a Serravalle. Protezione Civile, Gendarmeria, Polizia civile e Iss insieme a vari settori, stanno predisponendo un piano di evacuazione che interessa un'area di 352 mt dal punto di rinvenimento nel cantiere del campo sportivo “Serravalle B” in cui i militari provvederanno alle operazioni di despolettamento. La zona dovrà essere sgomberata entro e non oltre le ore 7.00 di mattina. Interessate 25 vie a Serravalle e Ponte Mellini. I dettagli saranno resi noti a breve insieme alla macchina informativa , mentre si sta cercando una per le persone impossibilitate a trovare un ricovero alternativo con i volontari di protezione civile che offriranno assistenza; così come si provvederà a un servizio di trasporto per i non deambulanti.

