119° Anniversario dell’Arengo e Festa delle Milizie

Il 25 marzo San Marino celebra il 119° anniversario dell’Arengo del 1906, ricorrenza che coincide con la tradizionale Festa delle Milizie.

La giornata di commemorazioni si apre alle ore 9:00 in Piazza della Libertà, dove i Corpi Militari si schierano per l’Alzabandiera dal balcone di Palazzo Pubblico. Alle 9:30, presso l’Ara dei Volontari, il Comando Superiore passa in rassegna i reparti e depone una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, in segno di omaggio e memoria.

Segue, alle ore 10:00, la Santa Messa in suffragio dei Commilitoni defunti nella Basilica del Santo. Al termine della funzione, tutti i Corpi Militari tornano a schierarsi in Piazza della Libertà per il momento più solenne della giornata: il Giuramento delle nuove reclute e la consegna delle Medaglie di Fedeltà e Anzianità Militare, conferite dalla Reggenza ai Militari meritevoli.