12 milioni di italiani in vacanza a settembre per "staccare" dalla routine 9,9 milioni resteranno in Italia. Per la maggior parte destinazione mare

A settembre si respira la malinconia di un'estate ormai finita, ma per 12 milioni di italiani è invece il mese della vacanza. La maggior parte resterà nel Belpaese, solo due milioni andranno all'estero. E' quanto emerge dall'Osservatorio Confturismo-Confcommercio. Per più di 4 italiani su 10, sarà la vacanza principale dell'estate, con una durata media di 5 giorni. La preoccupazione per il futuro non ferma quindi la partenza: da giugno a fine mese, saranno 30 milioni coloro che si sono concessi almeno una vacanza. Chi sceglie l'autunno opta, nel 33% dei casi, per il mare. Segue la montagna con un 18%, mentre città d'arte, grandi città e piccoli borghi, realizzano insieme un ulteriore 30%. Riguardo alle mete preferite, dominano Toscana e Sicilia.

Buono anche il livello della spesa media prevista: 720 euro a persona. A settembre, essendo periodo di bassa stagione, i prezzi di un soggiorno si abbattono in maniera considerevole, fattore da non sottovalutare in un periodo di rincari. Eppure pare non sia il risparmio la ragione principale. La decisione di partire a settembre sembra essere una scelta consapevole, non un ripiego o una costrizione: le due motivazioni maggiormente addotte sono infatti la voglia di "staccare" - soprattutto nella fascia di età 34/54 anni - e il piacere vero e proprio di viaggiare quando gli altri non lo fanno, che prevale fra gli ultra 55enni. I prezzi più bassi vengono presi in considerazione solo dal 14%, mentre la quota di chi dichiara esplicitamente di non essersi potuto permettere una vacanza nei mesi precedenti è relegata all'11%.

