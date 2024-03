ANNIVERSARIO 13 marzo 1740: le celebrazioni per i 284 anni della 'Guardia Nobile' Alle 20,30 Santa Messa all’Oratorio di San Giovanni Battista in Contrada Omerelli in commemorazione dei militari defunti, alle 21,15 cerimonia di consegna dei gradi ai nuovi 10 sottufficiali

13 marzo 1740: le celebrazioni per i 284 anni della 'Guardia Nobile'.

La “Guardia” viene menzionata nella rubrica XXXVII del primo libro degli statuti insieme alle milizie, di cui facevano parte tutti gli uomini del territorio di San Marino, che avessero una età compresa fra i 16 ed i 55 anni. Nell’archivio di Stato, c'è il verbale della seduta del 13 marzo 1740 del Consiglio Grande e Generale, nella quale veniva ufficialmente istituita la “Guardia” deputata alla protezione della Reggenza e del Gran Consiglio, con il nome di “Guardia del Nobile Consiglio Principe e Sovrano”. Fu nella seduta successiva, raccontano i documenti, che vennero chiamati 12 soldati e 2 Caporali con il compito di farne parte, a patto che fossero propri e fedeli.

Sono passati 284 anni da quel giorno e la "Guardia Nobile" come è stata ribattezzata negli anni, a testimonianza della lunga storia e tradizione e dell’attaccamento non solo dei militi, ma degli stessi sammarinesi, celebra l'anniversario con una cerimonia in Contrada Omerelli: alle 20,30, la Santa Messa all’Oratorio di San Giovanni Battista per ricordare i militari defunti, al termine, proprio davanti all'Ara dei Volontari, la consegna dei gradi ai nuovi 10 sottufficiali.

