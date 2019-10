13 stati europei emettono monete da 2 euro commemorative. Le più rare da San Marino

Dal 30simo anniversario della caduta del muro di Berlino ai 500 anni dall'inizio della prima circumnavigazione del globo organizzata dal navigatore portoghese Ferdinando Magellano. Per la gioia dei collezionisti, sono diverse le monete commemorative da 2 euro che saranno presto o sono state da poco messe in circolazione nell'ultima parte del 2019. Le 13 nuove 'facce' sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale Ue e saranno emesse da diversi Paesi, dal Lussemburgo alla Lituania.



A realizzare le monete più rare è però la Repubblica di San Marino, con i 2 euro coniati in memoria del 550simo anniversario della morte del pittore Filippo Lippi, tirati in 60.500 esemplari. Al secondo posto quelle realizzate in Vaticano riguardanti la fine dei restauri della Cappella Sistina, cominciati nel 1980 e conclusi nel 1994, con 91mila pezzi realizzati.

La moneta con tiratura più alta è invece quella per il 30simo anniversario della caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, che sarà coniata in 30 milioni di esemplari e rappresenterà il muro con un varco al centro, attraverso il quale emergono le colombe e la folla esultante.





Alcune delle monete coniate, foto Ansa