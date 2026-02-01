14 anni dall'inizio del "nevone" che bloccò San Marino e paesi limitrofi per giorni

Per i sammarinesi l'eccezionale nevicata del febbraio 2012 è passata alla storia come il "nevone". A partire dal 1° del mese la neve scese per 12 giorni quasi ininterrotti di precipitazioni superando i due metri complessivi a San Marino. L'eccezionale ondata di freddo e neve paralizzò il Titano e molti paesi dell'entroterra con inevitabili disagi: viabilità in tilt, scuole e uffici pubblici chiusi, zone rimaste completamente isolate, emergenza tetti messi a dura prova dal peso della coltre nevosa. Diversi i crolli delle coperture, anche in eternit, dei capannoni industriali. Una vera e propria calamità che mise San Marino a dura prova così come la parte orientale dell'Emilia Romagna – 1 metro di neve a Bologna e Ravenna, 1 e mezzo a Forlì - la Valmarecchia e il Montefeltro con il record di 293 cm di neve a Urbino.

Per ricordare quell'evento San Marino Rtv ha creato lo speciale "La tempesta perfetta" a cura di Antonio Prenna con le immagini di questi giorni e le testimonianze di operatori ed esperti. Rivedilo cliccando qui.








