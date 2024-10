14° congresso della Federazione Pubblico Impiego: Europa e sfide future al centro dell'incontro

Europa e trasformazione della PA: la pubblica amministrazione a confronto nel 14° congresso pubblico impiego della CDLS. Dal sindacato posta massima attenzione alle sfide che aspettano il comparto con l'avvicinarsi dell'Associazione all'unione europea. Nella tabella di marcia punto prioritario la digitalizzazione.

"La digitalizzazione va accompagnata attraverso la modifica delle strutture, nuovi materiali informatici, ma anche la formazione e la riqualificazione del personale - afferma Daniele Gatti, Segretario uscente FPI CDLS - che già lavora all'interno della pubblica amministrazione. Andranno individuate nuove figure che probabilmente non si troveranno nell'immediatezza ma bisognerà aspettare che vengano formate dei nuovi istituti scolastici. Ci saranno nuovi titoli di studio che troveranno collocazione nelle nuove figure che richiede non solo la PIA ma il mondo generale del lavoro".

Focus anche sull'importante traguardo raggiunto nell'ultimo anno, il rinnovo del contratto PA: "L'auspicio per il futuro - aggiunge Gatti - è sicuramente migliorare. Sui tavoli abbiamo dovuto lasciare indietro delle parti che erano interessanti. Abbiamo aggiunto cose nuove che servivano per lanciare la base per il nuovo contratto. Nel mio discorso ho detto anche che verranno fatte delle appendici o degli allegati perché crediamo che ci siano dei comparti che possono rimanere compresi per quanto riguarda la parte economica e normativa nel rinnovo del contratto generale del pubblico impiego".

Presente durante la mattinata anche il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi che ha sottolineato come la capacità della Pubblica Amministrazione di adattarsi e affrontare questo cambiamento sarà determinante: "In questo percorso, la collaborazione con le organizzazioni sindacali si rivelerà essenziale".

Nel servizio l'intervista a Daniele Gatti (Segretario uscente FPI CDLS)