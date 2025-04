15 APRILE 15 Aprile: Giornata Mondiale dell'Arte. Celebrazione della Creatività Globale La data è stata scelta in onore della nascita di Leonardo da Vinci, avvenuta il 15 aprile 1452

Oggi, 15 aprile, si celebra la Giornata Mondiale dell'Arte, un evento internazionale istituito per promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dell'arte in tutte le sue forme. La data è stata scelta in onore della nascita di Leonardo da Vinci, avvenuta il 15 aprile 1452, riconosciuto come simbolo universale di creatività, tolleranza e dialogo interculturale.​

La Giornata Mondiale dell'Arte è stata proclamata dall'UNESCO nel 2019 durante la 40ª sessione della Conferenza Generale dell'organizzazione. Tuttavia, l'idea di dedicare il 15 aprile all'arte risale al 2011, quando la proposta fu approvata all'unanimità dall'Associazione Internazionale delle Arti Plastiche durante la 17ª Assemblea Generale tenutasi a Guadalajara, in Messico. ​

La Giornata Mondiale dell'Arte mira a rafforzare i legami tra la creatività e la società, incoraggiando una maggiore consapevolezza della diversità delle espressioni artistiche e mettendo in luce il contributo degli artisti allo sviluppo sostenibile. Come ha dichiarato Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell'UNESCO, "l'arte può unire e connetterci anche nei momenti più difficili", sottolineando il ruolo dell'arte nel promuovere la coesione sociale e il benessere. ​

In occasione della Giornata Mondiale dell'Arte, in tutto il mondo si organizzano numerose iniziative, tra cui mostre, performance artistiche, laboratori creativi e conferenze. Molti musei e gallerie offrono l'ingresso gratuito o ridotto per rendere l'arte accessibile a un pubblico più ampio. Inoltre, eventi online e forum digitali permettono di partecipare alle celebrazioni anche a distanza. ​

Per ulteriori informazioni sugli eventi e le iniziative legate alla Giornata Mondiale dell'Arte, è possibile consultare il sito ufficiale dell'UNESCO.

