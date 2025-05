SINDACATO 15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia: riflettori accesi su equità, genitorialità e nuovi modelli familiari Dal 1993 l’ONU celebra il ruolo centrale delle famiglie. La CDLS: “Servono più servizi, flessibilità e una cultura della paternità attiva per affrontare le sfide di oggi”

15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia: riflettori accesi su equità, genitorialità e nuovi modelli familiari.

Il 15 maggio, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Famiglia, istituita nel 1993 dalle Nazioni Unite per valorizzare il ruolo fondamentale dei nuclei familiari e promuovere consapevolezza sui cambiamenti economici, sociali e demografici che li attraversano.

Anche a San Marino il quadro evolve: crescono le famiglie con uno o due componenti, a fronte di una diminuzione dei nuclei più numerosi. “Essere madre e lavoratrice oggi è una sfida continua – afferma Michela Serra, CDLS – conciliare tutto richiede organizzazione, forza e spesso rinunce. Ma non dovrebbe essere così difficile”.

Da qui la richiesta di interventi concreti: orari flessibili, asili accessibili, congedi equi. “Parliamo di denatalità ma senza sostenere chi i figli li ha o li vorrebbe, rischiamo di rimanere fermi”. Sulla stessa linea Francesca Guiducci, della Federazione Servizi CDLS: “La famiglia è cambiata, non esiste più un solo modello. Servono nuovi equilibri tra vita e lavoro e più servizi per le nuove forme di genitorialità”.

Per la CDLS è essenziale anche promuovere una paternità attiva, per una più equa distribuzione dei carichi familiari e una reale equità di genere. Solo così, conclude il sindacato, si costruisce un futuro sostenibile per le famiglie di oggi e di domani.

