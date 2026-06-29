150 anni di SUMS, l'associazione chiude le celebrazioni con una cena con la Reggenza

“Fin dalla nascita, sempre a sostegno della solidarietà”, il più antico sodalizio sammarinese, la Società Unione Mutuo Soccorso, ha recentemente compiuto 150 anni.

Fondata nel 1876, è sempre stata dalla parte dei più deboli e un aiuto concreto per la collettività, inizialmente ispirata dal bisogno di sostegno reciproco dei membri della classe operaia e artigiana. Fu la prima forma di assistenza e previdenza sociale organizzata a San Marino.

Le celebrazioni per questo importante traguardo dei 150 anni, si sono concluse con una cena a cui hanno partecipato anche i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, per testimoniare il ruolo fondamentale dell'associazione, la cui storia si è sviluppata negli anni in parallelo con quella del Titano:

“Abbiamo al momento oltre mille iscritti, e da due anni ci siamo aperti anche alle adesioni delle donne. In ogni famiglia di San Marino c'è almeno qualcuno che ha fatto o fa parte della SUMS”, ha dichiarato il suo presidente Marino Rossi.

Nell'ambito delle celebrazioni, si è tenuto anche Il Palio della Balestra SUMS, che ha coinvolto tiratori, sbandieratori, musici e figuranti in costumi storici.

“La Federazione Balestrieri è sempre stata importante per noi, tantissimi iscritti alla SUMS sono anche balestrieri, questa è stata una ulteriore occasione di incontro con la cittadinanza e la dimostrazione della nostra presenza sul territorio”, ha concluso Marino Rossi.

In questi primi 150 anni di vita, la SUMS ha costruito tanto e lavorato fianco a fianco con lo Stato e i sammarinesi, e intende proseguire in questo solco guidata dai valori di armonia, fratellanza e solidarietà.







