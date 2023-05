15° Congresso Etuc a Berlino: focus su giovani, scuola e futuro

Il sindacato europeo da voce a 45 milioni di membri di 93 organizzazioni sindacali. Un importante realtà per condividere e confrontarsi sui problemi dei lavoratori. A Berlino è in corso il 15° Congresso di Etuc che quest'anno celebra il 50° anniversario dalla fondazione. Presente il Segretario Generale di USL Francesca Busignani e il vice segretario della CDLS Gianluigi Giardinieri. Al centro dei lavori importante focus su giovani, scuola e futuro, argomenti molto cari a USL.

"I giovani sono si il futuro - evidenza Francesca Busignani - ma chiaramente anche il presente. Devono essere inclusi nelle dinamiche odierne mettendoli nelle condizioni di partecipare alle assisi principali dei vari sindacati. Questa è una visione che ci trova pienamente concordi tant'è che proprio pochi mesi fa abbiamo lanciato un osservatorio giovani a San Marino".

Il vice segretario Gianluigi Giardinieri: “Nella prima giornata di ieri – afferma – votata un'importante risoluzione che riguarda la presenza di giovani delegati. Segnale molto importante per il rinnovamento del sindacato”.



Assise che è anche occasione per migliorarsi e mostrare i passi in avanti fatti da San Marino: "In questa assise ti puoi confrontare con molte realtà differenti e capire molti punti di vista diversi. Noi come San Marino siamo piccoli ma la nostra realtà per noi è molto importante e abbiamo il piacere di far vedere anche fuori dal nostro territorio chi siamo e cosa siamo".

Nel servizio l'intervista a Francesca Busignani (Segretario Generale USL)