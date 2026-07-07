18 anni di UNESCO, Edith Tamagnini: "Vittoria per tutto il mondo"

18 anni fa il Centro Storico di San Marino e il Monte Titano diventavano Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Non un semplice riconoscimento. Entrare nella lista dei 1.200 siti sparsi nel mondo vuol dire avere il compito di proteggere e tramandare alle generazioni future il valore universale di San Marino. Aspetti che conosce bene Edith Tamagnini, ambasciatrice di San Marino all'Unesco nel 2008, protagonista di questo traguardo storico.

"È una vittoria condivisa con tutti i concittadini - afferma - la candidatura è stata posta all'attenzione mondiale dell'UNESCO sulla base dei valori fondativi della Repubblica. La pace, la libertà, la democrazia rappresentativa sono valori essenziali che fanno parte del patrimonio intangibile i quali vivono ogni giorno nel patrimonio tangibile della nostra Repubblica. Io credo che questa vittoria significhi molto non solo per noi oggi ma per il mondo intero".

Non mancano aneddoti curiosi legati a questo importante percorso: "Devo dire una cosa, io ero partita per il Canada - racconta - con l'obiettivo di incassare con dignità il fatto che ci avevano rimandato, solo che io non sono abituata a essere rimandata. Sono stata medaglia d'oro sempre al liceo classico, come si può accettare di essere rimandati per il proprio paese. Abbiamo vinto e abbiamo dato anche qualche lezione a qualche paese un po' arrogante che non manca mai".

Tanti gli eventi in programma svolti nella giornata, organizzati da Istituzioni ed Istituti Culturali. Alla Galleria Nazionale San Marino presentate le installazioni degli elaborati didattici di arte contemporanea e del programma delle iniziative estive della galleria; e a seguire la visita guidata alle Antiche Cisterne del Pianello. Piazza della Libertà è il cuore invece degli eventi serali con l'esibizione degli sbandieratori, il videomapping sulla facciata di Palazzo Pubblico e alle 21:00 il gran finale con il Concerto della Banda Militare.

Nel servizio l'intervista ad Edith Tamagnini (Ambasciatrice di San Marino all'Unesco 2008)