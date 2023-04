CENTENARI 199 anni in due: a Villa Oasi i super nonni "Jole e Nello" La ricetta della longevità? Pochi vizi, tanta pazienza

Qualche giorno fa a Villa Oasi, a Chiesanuova, la festa di compleanno di Nello Urbinati, che ha tagliato con grande sprint il traguardo dei 100 anni. Accanto a lui la moglie Jolanda Barulli, 99 anni, anche lei ospite della Casa di riposo. Siamo andati a conoscerli e ci hanno raccontato del loro lavoro, in giro per il mondo lui nella ristorazione qui a San Marino lei, dei 3 figli, di 76 anni di vita insieme, di come per arrivare a cent'anni ci vogliano pochi vizi, tanta pazienza, salute e sonni tranquilli. L'elisir di “lunga vita” esiste? Se c'è è racchiuso nel loro riuscire ancora a ridere insieme.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: