2 milioni di visitatori per il Padiglione di San Marino all’Expo . "Un risultato eccezionale"
La giornata ha assunto un significato ancora più solenne grazie alla prestigiosa visita di Sua Altezza Imperiale, la Principessa del Giappone Norihito Hisako
Il Padiglione di San Marino all’Expo 2025 Osaka ha raggiunto nella giornata di oggi il traguardo di 2 milioni di visitatori: un successo collettivo degli 11 Paesi del Common C, celebrato con grande entusiasmo.
Un risultato raggiunto anche grazie alla grande sintonia degli Stati che condividono il padiglione insieme a San Marino, tra cui Croazia, Montenegro, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Gabon, Uruguay, Panama e Israele. La giornata ha assunto un significato ancora più solenne grazie alla visita privata e prestigiosa di Sua Altezza Imperiale, la Principessa del Giappone Norihito Hisako.
Il Commissariato Generale di San Marino Filippo Francini, nella nota, tiene a ringraziare il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati e le istituzioni tutte, gli sponsor e i partner, nonché tutti i visitatori che hanno reso possibile questo straordinario successo collettivo. "Il traguardo dei 2 milioni di visitatori è molto più di un numero: è un segnale della forte collaborazione internazionale e della capacità di un piccolo Stato di lasciare un’impronta memorabile in uno scenario globale".
[Banner_Google_ADS]