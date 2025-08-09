OSAKA 2025 2 milioni di visitatori per il Padiglione di San Marino all’Expo . "Un risultato eccezionale" La giornata ha assunto un significato ancora più solenne grazie alla prestigiosa visita di Sua Altezza Imperiale, la Principessa del Giappone Norihito Hisako

2 milioni di visitatori per il Padiglione di San Marino all’Expo . "Un risultato eccezionale".

Il Padiglione di San Marino all’Expo 2025 Osaka ha raggiunto nella giornata di oggi il traguardo di 2 milioni di visitatori: un successo collettivo degli 11 Paesi del Common C, celebrato con grande entusiasmo.

Un risultato raggiunto anche grazie alla grande sintonia degli Stati che condividono il padiglione insieme a San Marino, tra cui Croazia, Montenegro, Slovenia, Slovacchia, Ucraina, Gabon, Uruguay, Panama e Israele. La giornata ha assunto un significato ancora più solenne grazie alla visita privata e prestigiosa di Sua Altezza Imperiale, la Principessa del Giappone Norihito Hisako.

Il Commissariato Generale di San Marino Filippo Francini, nella nota, tiene a ringraziare il Segretario di Stato per il Turismo con delega a Expo Federico Pedini Amati e le istituzioni tutte, gli sponsor e i partner, nonché tutti i visitatori che hanno reso possibile questo straordinario successo collettivo. "Il traguardo dei 2 milioni di visitatori è molto più di un numero: è un segnale della forte collaborazione internazionale e della capacità di un piccolo Stato di lasciare un’impronta memorabile in uno scenario globale".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: