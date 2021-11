FESTIVITÀ 2 novembre, a San Marino la commemorazione dei defunti. A Rimini il ricordo dei bimbi mai nati

In Repubblica oggi è una giornata dedicata alle persone care che non ci sono più. È un giorno di festa, a differenza dell'Italia. E così i cittadini hanno potuto onorare i propri defunti con momenti di preghiera personale e visitandoli al cimitero. Anche quest'anno, poi, si è svolta la tradizionale processione verso Montalbo, seguita dalla messa all'interno del cimitero. Anche oltre confine, a Rimini, si celebrano i defunti: ieri il ricordo dei bimbi mai nati, tra le iniziative per il 14° anniversario della morte di Don Oreste Benzi. Sulla sua tomba, presso il Cimitero della città, la preghiera a cui il Fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII non mancava mai. Un momento in cui fare memoria dei piccoli concepiti, morti nel grembo delle loro madri prima di venire alla luce. “La preziosità della loro vita - per la Comunità - non dipende da quanti giorni sia durata, ma dall’essere stata amata da Dio”.

