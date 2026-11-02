COMMEMORAZIONE
2 Novembre: i sammarinesi ricordano i propri cari
In questa data la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti. Giorno di preghiera e raccoglimento sul Titano
Una giornata di ricordo e di commemorazione quella di oggi: San Marino si ferma per ricordare chi non c'è più in occasione della ricorrenza dedicata ai defunti.
Un giorno festivo, a differenza che in Italia, per permettere a tutti i cittadini di rendere omaggio ai propri cari con la preghiera oppure visitandoli al cimitero.
Anche quest'anno c'è stata la tradizionale processione dei fedeli delle parrocchie di Città e Borgo Maggiore verso Montalbo, seguita dalla Messa all'interno del camposanto.
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