2 Novembre: i sammarinesi ricordano i propri cari. Messa del Vescovo al cimitero di Montalbo

In questa data la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti. Giorno di preghiera e raccoglimento in Repubblica

2 nov 2025
La cerimonia a Montalbo
La cerimonia a Montalbo

Un dettaglio il fatto sia caduta di domenica – nel 2025 – questa solennità religiosa. Sul Titano il cosiddetto “giorno dei morti” è comunque da calendario una festività. Particolarità sammarinese che ben testimonia l'affetto e la devozione, in Repubblica, per le persone care che non ci sono più. Anche oggi dunque – dopo Ognissanti - i cittadini hanno potuto onorare i propri defunti facendo visita ai cimiteri dei vari Castelli; con momenti di preghiera, di riflessione. Sfera intima che si lega ogni anno a quella comunitaria; con la tradizionale processione dei fedeli delle Parrocchie di Città, e Borgo Maggiore, da Fonte dell'Ovo al Cimitero di Montalbo. Qui la Santa Messa per i defunti celebrata dal Vescovo di San Marino-Montefeltro Domenico Beneventi. Funzione anche quest'anno estremamente partecipata, e carica di significati. Momenti di preghiera e funzioni religiose - per i fedeli scomparsi - anche nei prossimi giorni. Fino all'8 Novembre, infatti, l'”Ottavario per i defunti”.




