2 Novembre: San Marino si ferma per commemorare i defunti.

Oggi, 2 novembre, la Chiesa commemora tutti i fedeli defunti. Giorno festivo, a San Marino; i cittadini hanno visitato i diversi cimiteri in territorio, per ricordare i cari che non ci sono più. L'affluenza sarebbe stata inferiore, rispetto agli anni passati. La ricorrenza, del resto, cade in un momento particolare, segnato dall'emergenza sanitaria. La Diocesi ha informato che le indulgenze plenarie per i defunti saranno prorogate per tutto il mese, con l'adeguamento delle opere e delle condizioni per garantire la sicurezza dei fedeli. Per lo stesso motivo non si è tenuta la tradizionale processione che precede la Messa al cimitero di Montalbo. Funzione celebrata dal Vescovo Andrea Turazzi, e trasmessa in diretta sul sito e la pagina facebook della San Marino RTV.

