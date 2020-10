2 ottobre: Festa dei nonni

Oggi, 2 ottobre, è la festa dei Nonni. Anche Google ha voluto, come ogni anno, celebrare la Festa dei Nonni con un Doodle visibile per tutta la giornata odierna. In Italia la festa Civile è stata introdotta con la legge n° 159 del 31 luglio 2005, mentre sul Titano un ordine del giorno approvato lo scorso 16 settembre ne ha istituito la ricorrenza. L’ordine del giorno - ricorda oggi il Partito Socialista con una nota - fa seguito ad una istanza Arengo che voleva riconoscere il significato ed il valore alla figura speciale dei nonni all'interno della famiglia e della società ed esprimere loro il meritato riconoscimento per il contributo ed il ruolo essenziale che apportano.

In Italia Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della prima festa Nazionale dei nonni, sottolineò l’importanza del ruolo nei nonni all’interno di ogni famiglia: “I nonni svolgono nella struttura familiare odierna un ruolo di importanza particolare. Non sono soltanto custodi delle memorie e dei valori familiari e punti di riferimento per figli e nipoti. Danno anche un fondamentale contributo quotidiano a mantenere l’unità della famiglia aiutandola a superare i disagi propri della società contemporanea, a ritrovare una preziosa solidarietà fra le generazioni“.



E anche al tempo del Covid i nonni restano il pilastro del welfare in Italia. Un nonno su tre fa il babysitter a tempo pieno occupandosi dei nipoti tutti i giorni: l'Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di nonni che si occupano di un nipote, quasi il 26% mentre i genitori sono al lavoro. I nipoti arrivano in media a 54,8 anni e molti dei 12 milioni di nonni del belpaese aiutano anche economicamente figli e le loro famiglia. . .