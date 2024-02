ACCESSIBILITÀ 20 anni di attività: Attiva-Mente ricevuta a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti “Abbiamo realizzato molti progetti sportivi, culturali e di solidarietà – ricorda Mirko Tomassoni, presidente Attiva-Mente – il rammarico è non essere riusciti a convivere le varie associazioni del territorio ad operare unite"

Fondata il 30 gennaio 2004, Attiva-Mente continua a portare avanti l'obiettivo di creare una comunità e un ambiente più accessibile per le persone con disabilità. Nel corso degli anni l'associazione ha realizzato numerose iniziative, come ricordato dal Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi, con diversi appuntamenti già programmati anche per il 2024.

“Abbiamo realizzato molti progetti sportivi, culturali e di solidarietà – ricorda Mirko Tomassoni, presidente Attiva-Mente – il rammarico è non essere riusciti a convivere le varie associazioni del territorio ad operare unite, pur mantenendo ciascuna la propria identità”.

“L'associazione – evidenziano i Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina – ha contribuito ad innescare un nuovo sguardo verso una rinnovata sostenibilità in riferimento a un modello inclusivo più umano e sociale che sappia affrontare le sfide del quotidiano in una maniera proattiva”.

Nel servizio l'intervista a Mirko Tomassoni (Presidente Attiva-Mente)

