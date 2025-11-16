LIBERA INFORMAZIONE 20 anni di USGI: serata di celebrazioni all’insegna della memoria, dello spettacolo e della condivisione Presentato nell'occasione il libro scritto da Antonio Fabbri e Matteo Sèlleri “Vent’anni di libera e corretta informazione”.

Nata nel 2005 prendendo il testimone lanciato da UGIS, l’Associazione giornalistica nata, voluta, sviluppata dal compianto Giuseppe Rossi, l'Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporters è stata per molti anni l’unico presidio per la libera e corretta informazione a San Marino. La serata per il 20° anniversario all'Auditorium Little Tony di Serravalle, presentata da Alberto Bortolotti, è stata un'occasione per unire cultura e spettacolo. Presentato nell'occasione il libro scritto da Antonio Fabbri e Matteo Selleri “Vent’anni di libera e corretta informazione”.

"Libera e corretta informazione per i giornalisti - afferma Matteo Selleri, presidente USGI - significa dare un qualcosa che è di proprietà del pubblico, cioè avere la possibilità di poter leggere, ascoltare o vedere come in realtà vengono svolti i fatti, senza nessun tipo di deviazione".

"Diciamo che era doveroso festeggiare questa ricorrenza con un libro - aggiunge Antonio Fabbri, segretario USGI - che lasciasse traccia di quelle che sono state le battaglie dell'Unione Sanmarinese Giornalisti e ancora prima dell'UGIS fondata dal professor Rossi. Battaglie che hanno contribuito a creare il panorama dell'informazione come è oggi a San Marino e a fare nascere la consulta per l'informazione".

L'USGI negli anni ha stretto anche importanti rapporti con altre associazioni giornalistiche fuori dai confini sammarinesi. La serata è poi proseguita con lo spettacolo di stand up comedy scritto e interpretato dall’attrice “Stefissima”, l’esibizione di alcuni brani musicali da parte della violinista Akiko Yatani Bandini Callegari e infine lo spettacolo di prestigio di Magica Gilly.

Nel servizio le interviste a Matteo Selleri (Presidente USGI) e Antonio Fabbri (Segretario USGI)

