GIOCHI DEL TITANO 2023 da record, Dg Caronia: “Da questi numeri continueremo ad operare”

Numeri tutti in positivo, e anche qualche record. È il sito specializzato GiocoNews a incorniciare un 2023 da ricordare per la struttura di Rovereta. Sfiorati i 30 milioni di risultato – sono stati 29 milioni 870mila – con un balzo in avanti del 10,74% sul 2022 - già di per sé un anno dalle grandi performance. E stupisce il dato di dicembre: incassi che hanno superato i 3 milioni di euro, il 6% sullo stesso mese del 2022. Da record anche i dati relativi agli ingressi: quasi 22.400 a dicembre, il 34% in più, portando il contatore annuo a 204.767, quasi il 6% di crescita.

Dicembre che ha fatto da padrona anche per quanto riguarda la nuova clientela: in 2.619 sono passati per la prima volta alla Giochi del Titano nell'ultimo mese; 19.341 nell'anno. Numeri importanti, "e da questi continueremo ad operare" commenta il Direttore Generale, Salvatore Caronia.

“Siamo molto soddisfatti! - dichiara - Il 2023 è stato un anno che ha arricchito, dopo un 2022 che era molto positivo. Anzi, noi puntavamo quest'anno al consolidamento e ci siamo trovati un'ulteriore crescita di circa l'11% sui ricavi. E soprattutto ad aver sfondato diversi record, tra i quali, anche quello degli ingressi, abbiamo avendo superato i 205mila ingressi”.

Nel video, l'intervista al Direttore generale della Giochi del Titano, Salvatore Caronia

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: